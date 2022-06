Economia Procon flagra ‘bomba baixa’ e teor de etanol acima do permitido em gasolina vendida em Goiânia Posto localizado no Jardim Novo Mundo teve tanque lacrado, além de seis bicos de gasolina e etanol

Um posto localizado no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, foi flagrado com irregularidades na venda de combustíveis. Foi constatado que o local pratica a chamada “bomba baixa”, que caracteriza o volume ejetado pela bomba menor do que é marcado no painel. Em resumo, entrega menos combustível do que o cliente paga. A qualidade do combustível também estava irregular. As duas s...