Economia Procon-GO vai notificar aérea espanhola que cancelou passagens para Paris vendidas por R$ 1.180 A Iberia terá o prazo de 48 horas para apresentar a resposta e poderá sofrer as sanções administrativas em caso de desobediência

A companhia aérea espanhola Iberia será notificada pelo Procon Goiás para esclarecer o motivo do cancelamento das passagens aéreas promocionais (ida e volta) colocadas à venda no dia 28 de dezembro para o trecho Rio de Janeiro-Paris, com escala e possibilidadade de spotover (quando é possível ficar por alguns dias na cidade de conexão) em Madri. As passagens tinham s...