Economia Procura por remédios contra a gripe dispara nas farmácias Busca por medicamentos como antigripais chegou a dobrar; alguns já estariam mais escassos nas distribuidoras e preços começam a subir

O surto de gripe em pleno verão pegou muitas farmácias de surpresa. Nas últimas três semanas, a procura por remédios para tratar sintomas como tosse, coriza e dor de garganta e no corpo chegou a dobrar em alguns estabelecimentos, que tiveram que reforçar seus estoques. Com isso, medicamentos como o Tamiflu, usado contra o vírus da gripe Influenza, já estão em falta no ...