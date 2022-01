A produção de embriões de gado leiteiro de alta qualidade em Goiás está atraindo a atenção de pecuaristas e laticínios de vários países, que pretendem melhorar a produtividade de seus rebanhos. De olho neste mercado, a Estância Tamburil, de Bela Vista de Goiás, deve iniciar, em breve, a exportação de embriões para países de outros continentes. Neste sábado (08), a propriedade receberá a visita de embaixadores de Honduras, Costa Rica e Panamá, interessados em conhecer e levar esta tecnologia para seus países.

O proprietário da Estância Tamburil, Amarildo Gonçalves Pires, lembra que a propriedade tem o maior banco genético da América do Sul e já exporta embriões para vários estados brasileiros. Agora, o objetivo é expandir esta venda também para outros países. “Após a pandemia, aumentou o interesse de países do mundo todo pela genética brasileira desenvolvida aqui na estância”, destaca. Segundo ele, também é aguardada uma comitiva de produtores e empresários da Índia para o próximo mês de fevereiro. Somente para este mês de janeiro, mais de dez embaixadas já têm visita agendada à propriedade em Bela Vista.

Grande parte dos 1.480 animais das raças gir e girolando da Tamburil produzem o leite A2A2, altamente valorizado por não desencadear reações inflamatórias no organismo que provocam a má digestão ou fermentação. Portanto, é tolerado por pessoas que tenham alergia à proteína do leite. “O mundo tem despertado para a importância deste tipo de leite, um mercado que tem atraído os grandes pecuaristas”, ressalta Amarildo Pires.

Alta produtividade

Além da qualidade do leite, ele lembra que a produtividade registrada entre os animais da propriedade supera os 38 litros diários, dez vezes superior à média nacional, que é de 3,8 litros. “Com os altos custos atuais da pecuária leiteira, se tornou imperativo ter uma boa produtividade”, alerta o criador. Segundo ele, a estância conta com a maior diversidade genética conhecida de famílias de gado gir, que dá origem ao girolando. “Quem adquire esta genética, economiza muitos anos de melhoramento genético de seu rebanho, com alto ganho de produtividade”, diz.

Amarildo garante que o melhoramento é viável para qualquer produtor, pois existem pacotes variados, de valores acessíveis a grandes e pequenos pecuaristas, dependendo da genética almejada. “Além disso, repassamos todo nosso know how de sanidade e tecnologia, ou seja, ensinamos passo a passo todos os procedimentos necessários”, destaca. O criador lembra que a Estância Tamburil, que atua no desenvolvimento de embriões desde 2008, receberá uma homenagem no Congresso Nacional pelo trabalho desenvolvido em prol da pecuária leiteira nacional.

O melhoramento genético é apontado como um dos melhores caminhos para melhorar a lucratividade na pecuária leiteira, que é alvo de reclamações dos produtores por conta dos altos custos e baixos preços do produto. “É a melhor saída para uma maior produtividade e redução de custos na propriedade, com maior longevidade e fertilidade dos animais”, ressalta Amarildo.

Por isso, segundo ele, é crescente o interesse de laticínios e cooperativas pelo mundo todo que buscam embriões para melhorar as bacias leiteiras de seus municípios e potencializar a produção. “Este será um ano de intensa abertura para nossa pecuária leiteira. Há grandes oportunidades para comercialização de material genético para produção de leite com alta qualidade”, prevê.