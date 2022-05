Economia Produção de etanol de milho cresce em Goiás Em seis anos, fabricação saltou de 10,2 milhões de litros para 412,6 milhões de litros no estado

A fabricação de etanol de milho cresceu quase 4.000% nas últimas seis safras em Goiás, passando de 10, 2 mil metros cúbicos (10,2 milhões de litros) para 412,6 mil metros cúbicos (412,6 milhões de litros). Mas o balanço da última safra 2021-2022 do setor sucroalcooleiro, divulgado pelo Sindicato da Indústria de Fabricação de Etanol do Estado (Sifaeg) e Sindicato da In...