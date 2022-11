Economia Produção de mel em Goiás cresce acima da média do País Pandemia fez aumentar muito a demanda; 336,2 toneladas foram produzidas no estado no ano passado, 11,2% mais que em 2020

Impulsionada por uma forte demanda após o início da pandemia de Covid-19, a produção de mel bateu recorde em Goiás e no Brasil em 2021. Os apicultores goianos produziram 336,2 toneladas do produto no ano passado, 11,2% mais que em 2020, um incremento acima da média nacional, que foi de 6,4%, segundo a Pesquisa de Pecuária Municipal (PPM), do IBGE. Além da maior procura por ...