Abalada pelo aumento de custos e pelas restrições no mercado consumidor, a produção industrial brasileira recuou 0,2% em novembro de 2021, na comparação com outubro. É a sexta queda consecutiva do indicador, apontou nesta quinta-feira (6) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para André Perfeito, economista-chefe da corretora Necton Investimentos, o novo recuo mostra que a indústria vive “marasmo”. “Baixa demanda doméstica, custos em alta e falta de horizonte claro jogam a atividade industrial nesta situação”, afirma.

O economista João Leal, da Rio Bravo Investimentos, vai na mesma linha. “A produção industrial negativa reforça a visão de que o final de 2021 vai ser bastante fraco em termos de atividade econômica”, comenta.

André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE, avalia que o setor industrial vem sendo afetado por um conjunto de dificuldades. Parte dos obstáculos está relacionada com a pandemia, que desalinhou cadeias produtivas, causando desabastecimento de insumos e aumento de custos.

O setor também amarga os reflexos da disparada da inflação, dos juros mais altos e da queda na renda dos trabalhadores. Em conjunto, esses fatores diminuem o poder de consumo de bens industriais entre a população. “A indústria sofre com os juros em alta e a demanda em baixa, impactada pela inflação elevada e a precarização das condições de emprego, já que, com o rendimento mais baixo, o trabalhador consome menos”, diz Macedo.

Previsão ruim para setor automotivo

Após um ano com crescimento de só 3% nas vendas de carros de passeio, comerciais leves, ônibus e caminhões, a Fenabrave projeta um 2022 igualmente morno. A entidade, que representa os distribuidores de automóveis, motos e caminhões, divulgou suas previsões nesta quinta (6). A expectativa é de crescimento de 4,6% na comercialização de veículos leves e pesados.

O número se baseia na realidade do mercado e é bem diferente do previsto em janeiro de 2021, quando a Fenabrave projetou um crescimento de 16%. O setor passava por uma recuperação em V, que logo se mostrou inconsistente.