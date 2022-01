Economia Produção industrial goiana fica estável em novembro

A produção industrial goiana ficou estável, com leve alta de 0,1%, em novembro frente a outubro do ano passado, divulgou nesta sexta-feira (14) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os resultados vêm oscilando desde janeiro, com meses positivos e negativos. Já a produção industrial nacional diminuiu 0,2%. Entre as 15 regiões que tiveram a produção...