Economia Produtores apontam pouco crédito e juros altos como entraves BNDES libera complemento de R$ 2,9 bi para custeio e investimento da safra 2022-2023; setor considera valor insuficiente e reclama de taxas elevadas

Os produtores brasileiros terão mais R$ 2,9 bilhões em recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para custeio e investimento da safra 2022-2023, a partir de hoje, com a reabertura de protocolos e contratações de novas operações de crédito no âmbito dos Programas Agropecuários do Governo Federal (PAGF). Mas o valor ainda é considerado insuficiente p...