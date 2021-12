Economia Produtos da ceia de natal apresentam variação de até 386% em Goiânia, aponta Procon O estudo visitou nove estabelecimentos de Goiânia entre os dias 7 e 13 de dezembro

Uma pesquisa feita pelo Procon Goiás mostra uma variação de até 386,55% no preço de alguns produtos que integram a ceia de natal, em supermercados de Goiânia. Os pesquisadores visitaram nove estabelecimentos entre os dias 7 e 13 de dezembro e constataram que a nectarina foi o item com maior diferença, sendo encontrado com preços que variaram entre R$ 4,09 e R$19,90 o...