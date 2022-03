Economia Programa dá suporte a pequenos e médios para exportar produção Parceria entre Estado e UFG, Inova Export vai capacitar empresas com potencial para oferecer produtos e serviços voltados ao mercado internacional

Pequenas e médias empresas goianas serão capacitadas para exportarem seus produtos e serviços. O governo do Estado lançou ontem, em parceria com a Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG, o programa Inova Export, que vai elaborar um modelo de inteligência comercial e incubação de empreendimentos com potencial exportador. Em janeiro, 7...