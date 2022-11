A Universidade Federal de Goiás (UFG) abriu um processo seletivo para o UFGInclui, programa destinado a candidatos(as) Indígenas e Negros(as) Quilombolas. As vagas são para cursos presenciais de graduação da UFG, no Câmpus da Região Metropolitana de Goiânia e Câmpus Goiás.

Para participar do processo seletivo, os candidatos deverão comprovar que cursaram integralmente o Ensino Médio em escola pública (1º, 2º e 3º anos e, 4º ano, no caso dos Institutos Federais). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de 29/11/2022 a 20/12/2022 no Portal do(a) Candidato(a).

Na seleção dos alunos, o Programa vai utilizar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2009 a 2022. Os candidatos que optarem por cursos de Música deverão fazer a Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos (VHCE) no período de 23/01/2023 a 26/01/2023.

Ao(À) candidato(a) com deficiência é assegurado o direito a tempo adicional para realização da VHCE. Os aprovados contam com o acompanhamento acadêmico por parte da UFG e com uma bolsa permanência do Ministério da Educação de 900 reais.

Vagas para Indígenas e Negros(as) Quilombolas

Para os cursos com ingresso no primeiro e segundo semestres serão criadas 2 (duas) vagas para cada categoria (Indígenas e Negros(as) Quilombolas), sendo uma para cada semestre do ano letivo 2023.

Caso haja demanda, a vaga extra será disputada entre os candidatos inscritos naquela vaga, conforme a oferta de cursos. Os candidatos indígenas concorrem às vagas reservadas para Indígenas, e os candidatos(as) negros(as) quilombolas, concorrem as vagas reservadas para negros(as) quilombolas.

Cursos ofertados em Aparecida de Goiânia

Grupo 1

Engenharia de Produção (bacharelado) – integral

Engenharia de Transportes (bacharelado) – integral

Geologia (bacharelado) – integral

Engenharia de Materiais (bacharelado) – integral

Cursos ofertados em Goiânia

Grupo 1

Engenharia Ambiental e Sanitária (bacharelado) – integral

Engenharia Civil (bacharelado) – integral

Engenharia de Computação (bacharelado) – integral

Engenharia Elétrica (bacharelado) – integral

Engenharia Física (bacharelado) – integral

Engenharia Mecânica (bacharelado) – integral

Engenharia Química (bacharelado) – integral

Estatística (bacharelado) – integral

Física (bacharelado) – integral

Física (licenciatura) – integral

Física (licenciatura) – noturno

Física Médica (bacharelado) – integral

Química (bacharelado) – integral

Química (licenciatura) – integral

Química (licenciatura) – noturno

Grupo 2

Matemática (grau não definido) – vespertino

Matemática (licenciatura) – noturno

Grupo 3

Ciência da Computação (bacharelado) – integral

Engenharia de Software (bacharelado) – noturno

Inteligência Artificial (bacharelado) – integral

Sistemas de Informação (bacharelado) – noturno

Grupo 4

Biomedicina (bacharelado) – integral

Biotecnologia (bacharelado) – integral

Ciências Ambientais (bacharelado) – integral

Ciências Biológicas (bacharelado) – integral

Ciências Biológicas (licenciatura) – integral

Ciências Biológicas (licenciatura) – noturno

Ecologia e Análise Ambiental (bacharelado) – integral

Enfermagem (bacharelado) – integral

Farmácia (bacharelado) - integral

Fisioterapia (bacharelado) - integral

Medicina (bacharelado) – integral

Nutrição (bacharelado) – matutino

Odontologia (bacharelado) – integral

Grupo 5

Agronomia (bacharelado) – integral

Engenharia de Alimentos (bacharelado) – integral

Engenharia Florestal (bacharelado) – integral

Medicina Veterinária (bacharelado) – integral

Zootecnia (bacharelado) – integral

Grupo 6

Educação Física (grau não definido) – integral

Filosofia (bacharelado) – noturno

Filosofia (grau não definido) – matutino

Geografia (bacharelado) – matutino

Geografia (licenciatura) – matutino

Geografia (licenciatura) – noturno

História (licenciatura) – matutino

História (licenciatura) – noturno

Pedagogia (licenciatura) – matutino

Pedagogia (licenciatura) – noturno

Psicologia (grau não definido) – integral

Relações Internacionais (bacharelado) – matutino

Grupo 7

Administração (bacharelado) – noturno

Arquitetura e Urbanismo (bacharelado) – integral

Biblioteconomia (bacharelado) – matutino

Ciências Contábeis (bacharelado) – matutino

Ciências Contábeis (bacharelado) – noturno

Ciências Econômicas (bacharelado) – matutino

Ciências Econômicas (bacharelado) – noturno

Ciências Sociais (grau não definido) – matutino

Ciências Sociais Políticas Públicas (bacharelado) – noturno

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (bacharelado) – vespertino

Direito (bacharelado) – matutino

Direito (bacharelado) – noturno

Gestão da Informação (bacharelado) – matutino

Jornalismo (bacharelado) – matutino

Museologia (bacharelado) – noturno

Relações Públicas (bacharelado) – matutino

Grupo 8

Artes Visuais (bacharelado) - matutino

Artes Visuais (licenciatura) - matutino

Dança (licenciatura) – matutino

Design de Ambientes (bacharelado) – integral

Design de Moda (bacharelado) – noturno

Design Gráfico (bacharelado) – vespertino

Direção de Arte (bacharelado) – vespertino

Letras Estudos Literários (bacharelado) – vespertino

Letras Linguística (bacharelado) – vespertino

Letras Espanhol (licenciatura) – matutino

Letras Francês (licenciatura) – matutino

Letras Inglês (licenciatura) – matutino

Letras Libras (licenciatura) – noturno

Letras Português (licenciatura) – matutino

Letras Português (licenciatura) – vespertino

Música – Educação Musical (licenciatura) – integral

Música – Educação Musical (licenciatura) – noturno

Musicoterapia (bacharelado) – matutino

Teatro (licenciatura) – vespertino

Tradução e Interpretação em Letras Libras/Português (bacharelado) – noturno

Cursos ofertados na Cidade de Goiás

Grupo 6

Filosofia (bacharelado) – noturno

Filosofia (licenciatura) – noturno

Pedagogia (licenciatura) - noturno

Grupo 7

Administração (bacharelado) – noturno

Arquitetura e Urbanismo (bacharelado) – integral

Direito (bacharelado) – noturno

Educação do Campo (licenciatura) - noturno

Serviço Social (bacharelado) - noturno

