- Prova para concurso da Semad com salário de R$ 5,5 mil é aplicada neste domingo; veja as regras

A prova do concurso da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) para preencher 63 vagas para o cargo de analista ambiental, com salário de R$ 5,5 mil, é aplicada neste domingo (5), em Goiânia. A abertura dos portões acontece às 12h e fechamento às 13h (veja as regras abaixo).

A secretaria informou que recebeu 4.708 inscrições para o cargo. As oportunidades exigem formações em áreas como agronomia, direito, engenharias, geografia, entre outras (veja abaixo). O salário inicial é de R$ 5.576,26 mensais, com carga horária de 40 horas semanais.

Ao todo, são oferecidas 63 vagas para ampla concorrência, sendo que há reserva de 5% dos cargos para pessoas com deficiência.

O concurso é realizado pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) e conduzido pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). No site do instituto é possível acessar o Cartão de Convocação para as Provas, que contém o local, a sala e o horário da prova.

De acordo com o Governo de Goiás, os candidatos devem levar documento de identidade com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta e o Cartão de Convocação para as Provas já impresso. A recomendação é que o interessado não leve celular ou aparelhos eletrônicos para o local de provas.

Prova para técnico ambiental

Além das vagas para analista ambiental, o edital oferece mais 35 vagas para o cargo de técnico ambiental. No entanto, as provas para esta função estão previstas para acontecer no dia 12 de março, também em Goiânia, no período da tarde. O salário é de R$ 4.020,09, também com jornada de 40 horas semanais.

Veja as vagas para a função de analista ambiental:

Agronomia (3);

Biologia ou Ecologia (12);

Ciências sociais ou Sociologia (2);

Direito (5);

Engenharia ambiental ou sanitária (5);

Engenharia civil (5);

Engenharia florestal (7);

Engenharia química (2);

Engenharia de minas (2);

Eeografia (6);

Eeologia (4);

Geoprocessamento e cartografia (8);

Eestão ambiental (1);

Medicina veterinária (1).

Leia também:

- Prova para concurso da Semad com salário de R$ 5,5 mil é aplicada neste domingo; veja as regras

- Polícia Técnico-Científica abre inscrições para concurso com 141 vagas; salários chegam a R$ 12 mil

- Hospital de Luziânia abre seleção para contratação imediata; confira vagas