Serão aplicadas neste domingo (15) as provas do concurso para escrivão da 3° classe da Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO). São mais de 37 mil candidatos para realizar as questões objetivas e discursivas, mirando nas 310 vagas ofertadas. Para saber onde é seu local de provas, os candidatos devem ir ao site do Instituto AOCP, organização responsável pela condução do processo seletivo, e imprimir o cartão de informação do candidato.

O exame tem início às 13 horas e se estende até, no máximo, às 18 horas. Para ter acesso às salas onde acontecerão as provas, é preciso levar documento de identificação físico com foto (documentos virtuais não serão aceitos), o cartão de informação do candidato impresso, e caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. A equipe organizadora das provas recomenda que os candidatos cheguem aos locais de prova uma hora antes do início.

Para aqueles que forem aprovados, existem ainda as fases de avaliação de aptidão física, médica, psicológica, análise do curso de formação, além das análises de vida pregressa e investigação social. O salário inicial para o cargo é de R$6.353,13 e o candidato selecionado fica à disposição da Secretaria de Segurança Pública para ser alocado em qualquer unidade da Polícia Civil.

Reestruturação

Este concurso para escrivão faz parte de um processo de reformulação de pessoal da Polícia Civil. Estão sendo realizados outros três processos seletivos, sendo eles: concurso para delegado substituto, agente de polícia e papiloscopista policial da 3° classe. No total, esses editais oferecem 864 vagas para carreiras na Polícia Civil de Goiás e atraíram mais de 120 mil candidatos.

