Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do último sorteio da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (7) pela Caixa Econômica Federal, estimado em R$ 110 milhões. Mas, em Goiás, quatro apostas acertaram cinco dezenas e vão receber prêmios de até R$ 493 mil.

Três, das quatro apostas que fizeram a quina no estado são de Goiânia, inclusive a de maior prêmio, R$ 493.457,40. A bolada saiu para para um jogo registrado em bolão com cota de 20 pessoas. Já as outras duas, são jogos simples com premiação de R$ R$49.345,74 cada. A outra aposta vencedora, também simples e com prêmio de R$ 49.345,74, foi registrada na cidade de Guapó.

As dezenas sorteadas no concurso 2546 foram: 03, 23, 28, 34, 38, 48. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será sorteado no sábado (10), é de R$ 125 milhões.

