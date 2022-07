Quedas de energia elétrica provocadas por pipas já atingiram 45 mil goianos este ano, segundo divulgou nesta terça-feira (12) a Enel Distribuição Goiás. Levantamento da companhia revela que de janeiro a junho já foram registradas 270 ocorrências na rede elétrica que levaram à interrupção do fornecimento.

De acordo com a companhia, as cidades que mais sofreram com essas ocorrências, em ordem, foram Goiânia, Aparecida de Goiânia, Valparaíso de Goiás, Luziânia e Senador Canedo. As falhas na distribuição ocorrem porque as pipas causam impactos como rompimento dos cabos de energia pelas linhas cortantes e desgaste na fiação que podem ocasionar curtos-circuitos e choques elétricos.

Para quem não toma cuidado com a brincadeira de empinar pipas, ainda há sérios riscos para a segurança com acidentes graves.O uso da chamada linha chilena, que possui poder de corte maior que o cerol, tem agravado a situação e o risco é alto para pedestres e motociclistas, além dos danos à rede elétrica.

Reparos

Em relação ao impacto para a população em geral, a Enel informa que mobiliza equipes para reparos necessários assim que são detectados pela empresa. De acordo com o responsável por Operação e Manutenção da Enel Distribuição Goiás, Ícaro Barros, com mais de 7 mil equipamentos que fazem supervisão da rede é possível ter informação nas quedas antes que os clientes liguem para informar e equipes que fazem a supervisão encontram maiores problemas com pipas nas regiões mais populosas do estado.

“No momento em que a pipa toca a rede com energia elétrica, pode levar a um acidente, o que faz que a gente, nesta época que antecede as férias escolares, tente evitar os riscos.” Com mais crianças brincando e o clima favorável, o mês de julho é de atenção para essas ocorrências, que segundo a empresa não tem aumentado historicamente, mas chamam atenção neste período do ano.

A atenção, segundo ele, deve ser especialmente voltada para as crianças e adolescentes, que correm sérios riscos de receber descarga elétrica, a depender do material utilizado na confecção, ao tentar retirar pipas que ficam enroladas em fios de energia.

Ações

Para alertar sobre o tema, a companhia vai realizar nesta quarta-feira (13) um dia de ações educativas para a população. O evento vai ocorrer das 9h às 17h em frente às subestações Atlântico e Santa Genoveva, em Goiânia. Haverá de conversas educativas com técnicos de segurança da distribuidora a pintura de muros, oficina de grafite e distribuição de gibis educativos e lápis de cor para as crianças que forem aos locais.

Dicas de segurança para empinar pipa:

- Não tente recuperar itens que estejam pendurados na rede elétrica

- Soltar pipas perto da rede elétrica é extremamente perigoso, sob risco da linha ou da pipa enroscar nos fios, ocasionando descarga elétrica. O mais indicado é empinar pipas em espaços abertos e afastados das fiações, como parques e campos de futebol

- Materiais metálicos, como o alumínio, não devem ser usados na fabricação da pipa, pois conduzem eletricidade, aumentando a chance de choque elétrico, com risco de morte

- Evite a utilização de "rabiolas", pois elas agarram nos fios elétricos

- Não é indicado soltar pipas na chuva ou em dia com raios, pois funciona como para-raios, conduzindo energia e podendo provocar acidentes

- Caso a pipa enrosque em postes ou antenas, oriente os praticantes a não arremessar objetos nos fios e não tentar resgatá-los

- O uso de cerol (pó de vidro com cola) oferece mais um risco: corta os fios de alumínio ou de cobre, o que pode levar a choques por rompimentos de cabos

- É aconselhável ter sempre um adulto responsável acompanhando as crianças no momento da brincadeira

- Ao empinar pipa, tenha cuidado com o fluxo de ciclistas e motociclistas no local. Em alta velocidade, as linhas podem não ser vistas e, com isso, causar graves acidentes, sobretudo se tiverem cerol ou linha chilena

