Economia Queda na energia elétrica desacelera prévia de inflação Fim da bandeira vermelha deixou o serviço 17% mais barato para o consumidor residencial em Goiânia. Mesmo assim, custo de vida subiu 0,38% em maio

A prévia da inflação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) para este mês de maio ficou em 0,38% em Goiânia, o segundo menor do País e bem abaixo dos 1,98% registrados em abril. Esta desaceleração foi provocada por uma queda de 17,04% no custo da energia elétrica residencial, com o fim da cobrança adicional da bandeira vermelha nas contas. Mesmo a...