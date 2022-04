Três goianos estão entre os 62 bilionários do Brasil na lista da Forbes de 2022. Os irmãos Joesley e Wesley Batista ocupam a 11º e a 12º posição, respectivamente. Já João Alves de Queiroz Filho caiu e este ano está no 29º lugar. Para calcular os patrimônios líquidos do 36º ranking anual, a Forbes utilizou os preços das ações e as taxas de câmbio do dia 11 de março deste ano.

Joesley e Wesley possuem cada um patrimônio estimado em torno de R$ 19,9 bilhões. Os irmãos, que ficaram conhecidos durante a operação Lava Jato, detêm a mesma participação e juntos controlam a JBS S.A. A empresa de capital aberto é uma das maiores em processamento de carnes do mundo.

O empresário João Alves de Queiroz Filho, mais conhecido como Júnior, é o maior acionista da Hypera Pharma, antes conhecida como Hypermarcas e considerada uma das maiores empresas farmacêuticas do Brasil. Porém, tudo começou em 1969 quando junto com seu pai fundou uma empresa de produtos de limpeza e depois cofundou a Arisco.

Confira o ranking e a fortuna em bilhões de dólares

Jorge Paulo Lemann e família - 15,4

Eduardo Saverin - 10,6

Marcel Herrmann Telles - 10,3

Jorge Moll Filho e família - 9,8

Carlos Alberto Sicupira e família - 8,5

Irmãos Safra - 7,7

Lucia Maggi e família - 6,9

André Esteves - 5,8

Alexandre Behring - 5,1

Luciano Hang - 4,8

Joesley Batista - 4,3

Wesley Batista - 4,3

Ermirio Pereira de Moraes e família - 4,1

Maria Helena Moraes Scripilliti e família - 4,1

Walter Faria - 3,3

Miguel Krigsner - 3,3

Cândido Pinheiro Koren de Lima - 3,2

José João Abdalla Filho - 2,8

Maurizio Billi - 2,8

Abilio dos Santos Diniz - 2,7

Alceu Elias Feldmann - 2,6

Lirio Parisotto - 2,4

Rubens Ometto Silveira Mello - 2,3

Guilherme Benchimol - 2,0

Julio Bozano - 2,0

João Roberto Marinho - 2,0

José Roberto Marinho - 2,0

Roberto Irineu Marinho - 2,0

José Luis Cutrale - 1,9

Pedro Moreira Salles - 1,9

Alfredo Egydio Arruda Villela Filho - 1,8

Alexandre Grendene Bartelle - 1,8

Fernando Roberto Moreira Salles - 1,8

João Moreira Salles - 1,8

Walter Moreira Salles Junior - 1,8

Dulce Pugliese de Godoy Buen - 1,7

Ana Lucia de Mattos Barretto Villela - 1,6

Liu Ming Chung - 1,6

Jorge Pinheiro Koren de Lima - 1,6

Candido Pinheiro Koren de Lima Junior - 1,6

Henrique Dubugras - 1,5

Daniel Feffer - 1,5

David Feffer - 1,5

Ruben Feffer - 1,5

Pedro Franceschi - 1,5

Antonio Luiz Seabra - 1,5

Jayme Garfinkel e família - 1,4

Ilson Mateus e família - 1,4

Carlos Sanchez - 1,4

Luiza Helena Trajano - 1,4

Sasson Dayan e família - 1,3

José Roberto Ermirio de Moraes - 1,3

José Ermirio de Moraes Neto - 1,3

Luiz Frias - 1,3

Neide Helena de Moraes - 1,3

Rubens Menin Teixeira de Souza - 1,2

João Alves de Queiroz Filho - 1,1

Pedro de Godoy Bueno - 1,1

José Isaac Peres e família - 1,1

Anne Werninghaus - 1,1

Marcelo Kalim - 1,0

Vera Rechulski Santo Domingo - 1,0

Leia também:

- Donos da JBS buscam atalho para rever multa bilionária acertada em 2017

- Renda de brasileiros com lucros e dividendos cresce na pandemia e atinge R$ 384 bi