A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta segunda-feira (18) os concursos 5900 da Quina, o 2575 da Lotofácil, o 2340 da Lotomania e o 271 da Super Sete. O prêmio principal da Quina é de R$ 651 mil; A Lotomania com R$ 1,2 milhão, Lotofácil com R$ 1,5 milhão e a Super Sete com R$ 5,3 milhões.

Confira os números desta segunda-feira (18)

Quina

A Quina teve os seguintes números sorteados: 21-27-37-73-76.

Lotofácil

A Lotofácil sorteou as dezenas: 02-03-05-06-07-08-10-11-14-15-16-17-21-23-25.

Lotomania

A Lotomania apresentou os seguintes números: 03-14-15-21-28-30-32-48-49-51-54-58-63-74-77-83-86-89-93-94.

Super Sete

Até às 21h34 desta segunda-feira (18), o concurso da Super Sete não havia sido sorteado por problemas operacionais.

