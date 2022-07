A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (19) os concursos 5901 da Quina, o 2576 da Lotofácil, o 1810 da Timemania, o 2393 da Dupla Sena e o 631 da Dia de Sorte. O prêmio principal da Quina é de R$ 1,4 milhão; a Lotofácil com R$ 1,5 milhão, a Timemania com R$ 55 milhões, da Dupla Sena com R$ 461 mil e a Dia da Sorte com R$ 500 mil.

Confira os números desta terça-feira (19)

Quina

A Quina teve os seguintes números sorteados: 16 - 20 - 42 - 51 - 60

Lotofácil

As dezenas sorteadas foram: 01 - 02 - 05 - 06 - 07 - 10 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25

Timemania

A Timemania apresentou os seguintes números: 11, 21, 27, 37, 58, 64, 65

Time do coração: 64 – Ponte Preta / SP.

Dupla Sena

O resultado da Dupla Sena foi:

1º sorteio: 15 - 20 - 21 - 31 - 37 - 41

2º sorteio: 01 - 07 - 26 - 28 - 33 - 49

Dia da Sorte

Os números da Dia de Sorte são: 06, 11, 14, 18, 19, 22, 29

Mês da Sorte: 03 – Março.

