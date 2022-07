A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta sexta-feira (22) os concursos 5904 da Quina, o 2342 da Lotomania, o 2579 da Lotofácil e o 273 da Super Sete. O prêmio principal da Quina é de R$ 3,3 milhões; A Lotomania com R$ 1,1 milhão, Lotofácil com R$ 1,5 milhão e a Super Sete com R$ 5,9 milhões.

Confira os números desta sexta-feira (22)

Quina

A Quina teve os seguintes números sorteados: 02 - 20 - 30 - 32 - 40

Lotofácil

A Lotofácil sorteou as dezenas: 01 - 03 - 04 - 07 - 08 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 23 - 25

Lotomania

A Lotomania apresentou os seguintes números: 03 - 06 - 12 - 16 - 21 - 23 - 24 - 26 - 28 - 33 - 43 - 60 - 67 - 69 - 72 - 77 - 79 - 91 - 92 - 97

Super Sete

Os números da Super Sete são:

C-1: 0

C-2: 8

C-3: 4

C-4: 9

C-5: 9

C-6: 6

C-7: 5

