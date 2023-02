A Caixa Econômica Federal sorteou, nesta terça-feira (7), cinco loterias: 6071 da Quina; 2479 da Dupla Sena; 2734 da Lotofácil; 1896 da Timemania e 717 do Dia de Sorte.

Quina

Com prêmio previsto de R$ 2,3 milhões, a Quina sorteou os seguintes números: 18-22-38-64-65.

Dupla Sena

Com prêmio previsto de R$ 1,2 milhão, a Dupla Sena sorteou os seguintes números: 02-07-30-31-44-47 no primeiro sorteio; 10-13-21-26-30-33 no segundo sorteio.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 1,6 milhão, o Dia de Sorte sorteou o seguinte resultado: 06-08-19-20-21-23-24. O mês da sorte é Novembro.

Timemania

Com prêmio previsto de R$ 1,3 milhão, a Timemania sorteou o seguinte resultado: 05-30-31-40-55-63-65. O time do coração é o Atlético, de Minas Gerais.