Economia Ranking de vagas mostra Brasil preso em armadilha de baixa produtividade; veja profissões Estudo do FGV Ibre sinaliza que país amplia oferta de ocupações como vendedor, enquanto aquelas ligadas à transição tecnológica ainda têm pouco espaço

O mercado de trabalho no Brasil está preso em uma armadilha de baixa produtividade. Atividades que demandam menos estudo e oferecem salários mais baixos ampliam espaço no total de vagas criadas. Já profissões que colocam o país em uma nova fronteira tecnológica, com mais qualificação e renda, até vêm crescendo, mas ainda são pouco representativas. As tendências ...