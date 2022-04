Foi prorrogado para o dia 31 de maio o prazo para entrega da Declaração de Imposto de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas, da Declaração Final de Espólio e Declaração de Saída Definitiva do País. A medida foi publicada, nesta terça-feira (5), no Diário Oficial da União.

Este é o terceiro ano consecutivo que a Receita adia a data de entrega da declaração do Imposto de Renda. Neste ano, o período para entrega do imposto de renda teve início em 7 de março e a data limite para envio da declaração era em 29 de abril. Segundo a pasta, a prorrogação visa reduzir os efeitos da pandemia de Covid-19.

Quem deve declarar?

São obrigadas a enviar a Declaração de Ajuste Anual as pessoas que, em 2021, tiveram rendimentos tributário acima de R$ 28.559,70, aproximadamente de R$ 2.380 por mês, esse valor inclui salários, aluguéis, aposentadorias e pensões.

Segundo a Receita Federal, até o final de março quase 6 milhões de declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física (IPRF) já tinham sido entregues. A expectativa da pasta é que 34.1 milhões sejam entregues até o final do prazo.

