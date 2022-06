Economia Receita Federal libera consulta ao 2º lote de restituição do IR 2022; veja como consultar Contribuintes contemplados nesta etapa irão receber no dia 30 de junho diretamente na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda

A Receita Federal disponibiliza, nesta quinta-feira (23), a partir das 10h, a consulta do segundo lote de restituição do Imposto de Renda (IRPF) 2022. Os 4.250.448 contribuintes contemplados nesta etapa irão receber no dia 30 de junho diretamente na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda. O lote contempla também restituições residuais de exercícios a...