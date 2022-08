Economia Recordes na temporada de julho Com demanda superior ao período pré-pandemia, os resorts Rio Quente e Costa do Sauípe e o parque aquático Hot Park têm o maior resultado histórico para o mês; grupo prevê investir R$ 50 mi

O balanço da temporada de férias do último mês de julho mostram uma consolidação da retomada do setor do turismo. A Aviva, detentora dos destinos Rio Quente (GO) e Costa do Sauípe (BA) e do parque aquático Hot Park, registrou recordes de vendas e de ocupação no período, que superaram até mesmo o ano de 2019, antes do início da pandemia. Foi o maior resultado da sua hist...