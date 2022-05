Economia Recuo em importação pela China derruba preço do boi Pecuaristas reclamam de altos custos de produção e queda no valor de venda com veto desde março a unidade da JBS em Mozarlândia

Pecuaristas goianos, principalmente os da região do Vale do Araguaia que concentra a maior produção de bovinos no estado, enfrentam dificuldades devido à suspensão de importação de carne pela China, desde 15 de março. A medida foi imposta à JBS de Mozarlândia, mas como se trata da maior unidade do Brasil, a paralisação de atividades ali tem impacto em toda cadeia pro...