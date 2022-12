Economia Recurso do Fundeinfra deve ser utilizado a partir de 2024 Processos de licitação das futuras obras podem ter início em 2023; visando maior eficiência, Goinfra anuncia maior rigor nos critérios para as licitações

Os futuros recursos do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra) só devem ser utilizados em obras de recuperação e pavimentação de rodovias goianas a partir de 2024. Isso porque o Fundo ainda deve ser formado ao longo de 2023, depois que a taxação sobre os produtos agropecuários for iniciada. Enquanto isso, de acordo com o presidente da Agência Goiana de Infraestrut...