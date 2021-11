O Assaí Atacadista abriu mais de 80 vagas de empregos para o período do fim do ano. Ao todo serão 66 vagas para Goiás e 20 no Distrito Federal. Dentre as funções, existem vagas para operador de caixa, repositor de mercearia e repositor de perecíveis, dentre outras.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve apresentar documentos como RG, CPF, número de telefone para contato e endereço de e-mail. As vagas têm como pré-requisito o ensino médio completo e podem ser realizadas até o dia 16 de novembro através do site Randstad.

O período de contrato será de 22 de novembro a 31 de dezembro. A empresa promete remuneração compatível com o mercado e benefícios, que incluem Vale Transporte, Vale Alimentação, refeição no local de trabalho, assistência médica e odontológica e seguro de vida.

Em Goiás, as lojas que estão com vagas abertas são as que ficam em Buriti, Independência, Goiânia T9, Rio Verde, Valparaíso, Perimetral e Anápolis.