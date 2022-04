A Rede Iguatemi vai trazer a Goiânia uma pop-up temporária do e-commerce premium Iguatemi 365. A praça presencial estará no Hotel K, no Jardim Goiás, nos dias 03, 04 e 05 de maio com marcas internacionais inéditas, na capital, para compra de forma offline. Segundo o diretor de negócios digitais da companhia, Mário Meirelles, o evento é planejado há mais de seis meses e faz parte dos planos de ampliar a presença no Estado.

Compras recorrentes dos goianos no site, o que inclui cidades da região, como Anápolis, chamou atenção do grupo. Ele explica que a experiência com o evento tem como benefício não precisar investir em milhares de metros quadrados e de reais para ter presença em uma nova praça. “Em três dias, vamos levar marcas exclusivas que não estão presentes no Brasil. Mais da metade são inéditas para Goiânia também”, revela sobre produtos que atualmente estão presentes apenas em sites ou lojas no exterior.

Ao todo, serão cerca de 25 marcas neste primeiro evento com venda do que é exposto, de roupas a acessórios para casa e uma seleção que foi feita com base no perfil de compra que o cliente goiano apresenta no site. Entre as escolhas, Meirelles cita a espanhola Castañer com alpargatas e até produtos de decoração do designer norte-americano Jonathan Adler, além de marcas como Polo Ralph Lauren.

Com o feedback da experiência, há possibilidade de trazer a pop-up de forma permanente para a capital. “Os goianos já estão presentes nos nossos equipamentos há alguns e vemos o desenvolvimento como região chave pra gente.” O diretor acredita que ocorra um desequilíbrio na oferta, porque há grande demanda e pouca presença de marcas internacionais. “É um cliente que entende de moda, por isso, trazemos marcas que não são óbvias”, acrescenta.



O Iguatemi 365 deve encontrar também um momento mais favorável, segundo acredita a rede. Pois o cliente do alto padrão, que estava acostumado a viajar para fazer compras mais caras, durante a pandemia encontrou novas opções. “Perceberam que não tem um gap tão grande, que o produto importado e de luxo não é mais caro”, explica ao citar imposto e flutuações cambiais. “Estamos felizes de ir para Goiânia, estava nos planos há mais de seis meses e por conta de novas variantes de coronavírus postergamos.

Leia também:

Ano começa com queda nas vendas em Goiânia

Frete pode ficar mais barato e tempo de entrega, mais curto