Economia Região da 44 já reabriu quase 60% das lojas fechadas Espaços desocupados durante a pandemia hoje recebem de volta lojistas que haviam baixado as portas, além de novas empresas

A Região da 44 chegou a perder cerca de 3 mil lojas desde o início da pandemia do novo coronavírus e as medidas restritivas impostas por decretos de isolamento social. Mas, após a total reabertura do comércio e retomada das vendas, os shoppings e galerias da região hoje vivem um processo de reocupação destes espaços que estavam vazios. A estimativa da Associação Empresarial d...