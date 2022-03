Entre esta quinta-feira (24) e sexta-feira (25), o Shopping Gallo, em parceria com a Sine Municipal e o IEL, ofertam vagas de emprego e estágio na região da 44, no Setor Ferroviário, em Goiânia. O Sine irá oferecer 853 vagas de emprego e 1200 vagas de estágio que serão disponibilizadas pelo IEL, para adolescentes e adultos.

O evento acontecerá das 9h às 15h no piso 2 do Shopping, próximo à praça de alimentação. A região 44 é o segundo maior polo de moda do Brasil com grande fluxo de público, e as vagas de emprego visam atender a população vizinha do Shopping Gallo em busca de emprego, assim como os lojistas e clientes da região.

Leia também:

- Feirão ofertará mais de 1 mil vagas de emprego em Aparecida de Goiânia nesta quinta-feira (24)

- Pecuária de Goiânia é confirmada para agosto e deve ter shows com público maior

Thaynara Mesquita é estagiária de jornalismo do convênio GJC/UniAraguaia