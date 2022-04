A região de Algarve, no Sul de Portugal, realiza uma campanha para atrair trabalhadores brasileiros. Segundo o governo local, há falta de mão de obra para atender o turismo no verão europeu, quando há aumento de demanda. Ao Portugal Giro, blog do O Globo, o presidente da Associação de Turismo, João Fernandes, afirmou que faltam aproximadamente três mil trabalhadores para hotelaria, gastronomia e serviços.

Para amenizar o problema e conseguir alcançar os resultados anteriores à Covid-19, ele diz que é preciso não somente de turistas brasileiros para a retomada no pós-pandemia como também de trabalhadores para auxiliar o setor. "Meu apelo aos brasileiros é: venham trabalhar, conhecer e estudar no Algarve, que é um bocado do Brasil em Portugal.”

Além de brasileiros, a intenção é conseguir atrair imigrantes de outras nacionalidades. Para se ter ideia, na Páscoa, a Associação informa que a ocupação dos hotéis foi de 90% na região. A previsão é de que no verão os números se aproximem dos registrados em 2019. O patamar anterior à pandemia chegou a 21 milhões de pernoites no ano.

