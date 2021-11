Economia Região Nordeste tem recuperação mais rápida de consumo e turismo na pandemia De acordo com estudo publicado pelo Banco Central nesta terça-feira (23), a queda foi mais acentuada no Nordeste e no Sudeste em 2020, mas o primeiro teve retomada mais rápida

O Nordeste foi a região do país que teve recuperação mais rápida de consumo de bens, serviços e do turismo após meses de maior restrição de mobilidade durante a pandemia de Covid-19, segundo estudo publicado pelo Banco Central nesta terça-feira (23). De acordo com a pesquisa, a queda foi mais acentuada no Nordeste e no Sudeste em 2020, mas o primeiro teve retoma...