Economia Rendimento médio dos goianos, em 2021, foi o menor em 10 anos Pnad Contínua, divulgada hoje pelo IBGE, aponta que o rendimento médio mensal real em 2021 foi de R$ 2.101. Em 2014, este valor chegou aos R$ 2.402

Os trabalhadores goianos tiveram um rendimento médio mensal real de de R$ 2.101, incluindo todas as fontes de renda. Este é o menor valor da série da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), iniciada em 2012 e divulgada pelo IBGE. O valor do rendimento médio dos trabalhadores já chegou a R$ 2.402 em 2014. Com a queda nos rendimentos, quase ...