Economia Resíduos viram matéria-prima Indústrias goianas investem mais na destinação correta de sobras e rejeitos, reaproveitados na cadeia produtiva, usados para gerar energia e fabricar insumos

Um dos maiores desafios para a indústria moderna é continuar gerando receitas com menos impacto, ou seja, sem que isso resulte em excesso de resíduos que prejudicam o meio ambiente e a vida das pessoas. A geração de resíduos cresce junto com a produção, mas cada vez mais empresas investem no melhor gerenciamento destes materiais. Além de reduzir a quantidade, o objet...