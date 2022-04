Economia Reservatórios têm maior volume útil desde 2012 Apesar da recuperação, que possibilitou a suspensão de taxas extras na conta de energia em 2022, País precisa diversificar a matriz energética

Os reservatórios goianos estão terminando o período chuvoso com o maior volume útil desde 2012, o que fará com que as contas de energia elétrica não tenham a cobrança da tarifa de escassez hídrica este ano. Mas, apesar disso proporcionar uma maior segurança em relação ao fornecimento de energia, o País precisará investir pesado na diversificação da matriz en...