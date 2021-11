Economia Retomada das viagens impulsiona mercado de seguros Com aliberação gradual das fronteiras, a procura pelo seguro de viagem subiu 277% em setembro na comparação com o mesmo mês de 2020

O aquecimento do seguro de viagem, que vem crescendo nos últimos meses, ajudou a impulsionar o mercado de seguros pessoais. Entre janeiro e setembro, o setor acumulou quase R$ 38 bilhões, quase 15% acima do mesmo período de 2020, segundo a Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida). Com a retomada do turismo no Brasil e a liberação gradual das fr...