Após a terceira reunião entre o governo de Goiás e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), nesta quarta-feira (30), o governador Ronaldo Caiado acredita que a Aneel deve aprovar a venda da Enel, atual distribuidora de energia elétrica do Estado, na próxima terça-feira (6).

Para que a mudança aconteça é preciso que a votação entre os membros da diretoria da Aneel seja favoravél à venda seguindo o parecer do relator Hélvio Guerra. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) já tinha mostrado em outubro ser de acordo com a venda da concessão da Celg-D.

Caso a decisão se confirme e após o documento ser assinado e publicado, a nova empresa assumirá a distribuição de energia no Estado a partir de janeiro.

“Essa foi nossa terceira reunião na sede da Aneel para acompanhar as providências finais da transferência da Enel para a Equatorial. A agência apresentou o relatório concluído e informou que ele será levado à votação por parte de toda a diretoria na terça-feira, dia 6. Concluída a votação, documento assinado e publicado, a partir de janeiro teremos uma nova distribuidora de energia”, disse o governador após a reunião.

Ainda segundo Ronaldo Caiado, o governo deve acompanhar o processo de transição entre as empresas para garantir um serviço que atenda os goianos com qualidade. O governador disse saber que o problema não será resolvido de imediato, mas que espera comprometimento da nova empresa para resolver os problemas enfrentados com a atual distribuidora de energia.

A Enel Distribuição Goiás foi vendida para a Equatorial no dia 23 de setembro deste ano por R$ 1,6 bilhão. A empresa possui cerca de 3,3 milhões de unidades consumidoras em 237 municípios e estava operando em Goiás desde 2016, quando arrematou a Celg-D em lance único de R$2,1 bilhões.

