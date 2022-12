Economia Rubens Fileti é reeleito para presidência da Acieg Empresário foi reconduzido na associação em uma eleição de chapa única para o próximo triênio

O empresário Rubens Fileti foi reeleito para mais um mandato à frente da Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás (Acieg) com 100% dos votos dos associados da entidade. O empresário foi reconduzido à presidência da Associação em uma eleição de chapa única para o próximo triênio, que vai de 16 de março de 2023 a março de 2026. Entre as metas da nova gestão,...