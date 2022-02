Economia Saída da Uber Eats acirra briga entre iFood e Rappi e preocupa restaurantes A Uber Eats, que divulgou que encerrará a operação no segmento em 7 de março, era a segunda colocada no mercado, atrás do iFood e na frente da Rappi

O anúncio de saída da Uber Eats do serviço de delivery de restaurantes intensificou a disputa por mercado no setor, aquecido durante a pandemia. A Uber Eats, que divulgou que encerrará a operação no segmento em 7 de março, era a segunda colocada no mercado, atrás do iFood e na frente da Rappi. Em meio à briga entre as empresas, o receio de consumidores e donos de ...