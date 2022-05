A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) está com processo seletivo aberto para contratação temporária de 45 profissionais para as áreas de arquitetura, engenharia, direito, administração e contabilidade. O período de inscrições tem início nesta sexta-feira (20) e vai até às 18h do dia 29 de maio.

Os interessados podem acessar o edital e realizar a inscrição no endereço eletrônico https://www.saude.go.gov.br/processoseletivosimplificado. Do total de vagas, 41 são destinadas à ampla concorrência, duas para Pessoa com Deficiência (PDC) e duas para candidatos recém-formados.

A carga horária é de 40 horas semanais para todos os cargos. O salário é R$ 4.220,52, mais vale alimentação para todas as funções. O resultado definitivo do certâmen será divulgado no dia 25 de junho.

Leia também:

Aparecida de Goiânia oferece quase mil vagas de emprego

Semana do Microempreendedor Individual oferece oficinas, palestras e atendimentos de graça em Goiás

UEG abre seleção para 1,1 mil vagas remanescentes do último vestibular