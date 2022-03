Economia Saiba como economizar combustível para amenizar o mega-aumento Quem depende do uso constante do carro terá um desafio maior para não ter suas atividades inviabilizadas pela bomba do posto

Nem a pé dá para escapar do mega-aumento dos combustíveis anunciado pela Petrobras na última quinta (10). A alta da inflação atingirá a todos. Mas quem depende do uso constante do carro terá um desafio maior para não ter suas atividades inviabilizadas pela bomba do posto. Especialistas afirmam, porém, que alguns cuidados na condução do veículo, a utilização corret...