Economia Saiba como será novo modelo da carteira de motorista em 2022 O novo modelo possui as cores da bandeira nacional como predominantes e substitui a atual carteira

O Contran (Conselho Nacional de Trânsito) publicou, no dia 13 de dezembro, uma resolução dando detalhes sobre a nova CNH (Carteira Nacional de Habilitação), válida a partir de 1º de junho de 2022. O novo modelo possui as cores da bandeira nacional como predominantes e substitui a atual carteira. No entanto, a troca imediata do documento não é obrigatória. A nova...