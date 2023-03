O valor médio do salário mensal de um trabalhador goiano durante 2022 foi de R$ 2.620, aponta a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar Contínua (PNAD Contínua). De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Rendimento Médio Habitual de Todos os Trabalhos cresceu 1,7% no comparativo com o ano anterior, 2021.

A pesquisa informa que, no quarto trimestre de 2022, o Rendimento médio foi de R$ 2.769 em Goiás. Se comparado com o mesmo período do ano anterior, a alta chega a 10,1% e, em relação ao terceiro trimestre do mesmo ano, o valor esteve estável, pois era R$ 2.673. O IBGE ainda destaca que no país o Rendimento médio em 2022 foi de R$ 2.715.

Desemprego

A PNAD Contínua também revela que a taxa de desemprego em Goiás se manteve em queda e que alcançou o melhor patamar desde 2014. Com 3,9 milhões de pessoas empregadas no quarto trimestre de 2022, o estado fechou o ano com 7,1% de desocupados.

“A taxa de desocupação é o percentual de pessoas desocupadas em relação às pessoas na força de trabalho durante o período analisado”, explica o IBGE. Em 2014, a taxa de desemprego goiana era de 5,4%, registrando a maior alta em 2020, com 12,7% de desocupados.

Desde 2021, Goiás manteve a taxa de desemprego em queda e, de acordo com a pesquisa, o Estado sempre esteve abaixo do resultado nacional, que foi de 9,3% no ano passado. Além disso, a taxa de trabalhadores informais também caiu de 40,8% em 2021 para 38,7% em 2022.

O emprego formal registrou estabilidade na comparação entre o terceiro e o quarto trimestres de 2022. O setor privado, com estimativa de 1,4 milhão de trabalhadores, aumentou em 154 mil pessoas. Entretanto, em relação ao trimestre anterior, não houve variação estatisticamente significativa”, finaliza o IBGE.

