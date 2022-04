Economia Saque extraordinário do FGTS vale a pena em algumas situações Especialistas explicam quando compensa fazer a retirada do valor disponível que pode chegar a R$1 mil; crédito começa a ser liberado a partir desta quarta-feira (20)

O saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) começa a ser liberado a partir desta quarta-feira (20). O trabalhador poderá sacar até R$1 mil a depender do saldo que tiver em conta. De acordo com especialistas consultados pela reportagem, há situações em que vale a pena realizar a retirada, porém é necessário planejamento para uma movimentação s...