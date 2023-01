Começa nesta segunda-feira (16) o período de inscrições para o processo seletivo do Programa de Trainee do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Goiás (Sebrae-GO). São seis vagas, mais cadastro de reserva, com salário de R$ 4.500, para diversas áreas de nível superior (veja a lista abaixo).

Os interessados devem acessar o site institutoverbena.ufg.br até o dia 27 de janeiro e pagar a inscrição no valor de R$ 60. A contratação é por prazo determinado, nos termos da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O Sebrae-GO também oferece plano de saúde (extensivo a dependentes), previdência privada complementar, seguro de vida em grupo; auxílio-alimentação e/ou refeição, plano odontológico; auxílio babá, creche e educação, além de vale-transporte.

Requisitos

Para se candidatar, o interessado deve ter concluído a graduação entre 2020 e 2022 em alguma das seguinte áreas:

Administração; Ciência da Computação; Ciência da Informação; Ciências Agrárias ou Ambientais (Agronomia, Zootecnia, Medicina Veterinária, Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental ou Ciências Ambientais); Ciências Contábeis; Ciências de Dados; Ciências Econômicas; Ciências Sociais (Sociologia e Política); Comércio Exterior; Comunicação Social (Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Marketing); Direito; Empreendedorismo; Engenharia de Software; Engenharias (diversas engenharias); Estatística; Gestão da Informação; Inteligência Artificial; Letras; Pedagogia; Políticas Públicas; Psicologia; Relações Internacionais.

O processo é dividido em três etapas: a primeira consiste em análise curricular e documental; a segunda será a avaliação de conhecimentos (prova objetiva e discursiva); e a terceira, a defesa do currículo.

