Economia Secretaria do Tesouro Nacional confirma nota inédita para Goiás No endividamento, que é a relação entre a dívida consolidada e a receita corrente líquida, o estado saiu com 73%

Anunciada em setembro, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) divulgou na terça-feira (29), oficialmente, a mudança da nota de Goiás para a Capacidade de Pagamento (Capag), que passou de C para B em 2022. Trata-se de uma posição inédita para o estado, que se mantinha com a nota C desde a criação do Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais, em 2016. Ter Capag A ou B sig...