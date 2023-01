Foi divulgado nesta segunda-feira (23), pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), o resultado final do concurso público da Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc). Ao todo, foram aprovados mais de 5 mil candidatos para o cargo de Professor Nível III do quadro permanente do magistério.

Com salários que variam entre R$ 1.971,69, para jornada de 20 horas semanais e R$ 3.943,37, para jornada de 40 horas, além de benefícios, as 5.050 vagas ofertadas foram distribuídas em todas as regiões do estado. De acordo com o edital, a previsão é de que sejam nomeados, ainda neste ano, 1.262, dos candidatos aprovados.

As provas objetivas e discursivas foram realizadas em setembro de 2022. Os candidatos aprovados passaram ainda por prova de títulos. A lista de aprovados pode ser conferida no site da Iades, banca realizadora do concurso.

