Segunda maior do país, a inflação em Goiânia no mês de novembro foi puxada pela habitação (2,6%), transporte (1,90%) e vestuário (1,30%). Os dados foram divulgados pelo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em novembro na capital foi de 0,95%, um aumento de 0,42% em relação a outubro (0,53%). A cidade ficou atrás somente de Brasília, que registrou 1,03%. No país, o IPCA registrou queda de 0,18% entre outubro (0,59%) e novembro (0,41%). (veja tabela 1 ao final da matéria)

Segundo a pesquisa do IBGE, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta em novembro. Os maiores impactos no índice do mês vieram de Transportes (0,83%) e Alimentação e bebidas (0,53%). Confira todos os ítens pesquisados na tabela 2 ao fim da matéria.

O IBGE apontou que a alta dos Transportes “deve-se principalmente pelo aumento dos combustíveis (3,29%), que havia recuado 1,27% em outubro”. O grupo Alimentação e bebidas teve alta de 0,53%, puxado pelos alimentos para consumo no domicílio (0,58%), sendo que as maiores variações vieram da cebola (23,02%) e do tomate (15,71%). Além disso, houve alta nos preços das frutas (2,91%) e do arroz (1,46%).

